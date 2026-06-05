Сергей Разумовский

Полтавская Ворскла получила очередной трансферный запрет от ФИФА. Как свидетельствует информация на официальном сайте организации, 5 июня полтавскому клубу запретили регистрировать новых футболистов.

Указано, что запрет будет действовать в течение трех следующих регистрационных периодов. Для Ворсклы это уже седьмой действующий трансферный запрет, что свидетельствует о серьезных проблемах клуба с выполнением финансовых обязательств.

Ранее полтавчане также не получили аттестат на сезон-2026/27. Причиной стали финансовые трудности, которые повлияли на возможность клуба пройти необходимую процедуру лицензирования.

По итогам сезона-2025/26 Ворскла заняла 14-е место в Первой лиге. После этого ПФЛ отказала клубу в получении аттестата для участия в профессиональных соревнованиях.