Главный тренер Интера Кристиан Киву подвёл итоги матча 3 тура Лиги чемпионов против Юниона (4:0). Его слова приводит Football Italia.

Интеру нужно было найти уверенность и оставить позади разочарования конца прошлого сезона, когда большие ожидания сменились неудачами. Футбол иногда бывает жестоким: ты несешь с собой груз, а горечь может сыграть злую шутку. Нужна была уверенность, игроков надо было поддержать и… встряхнуть. Они талантливы, в них до сих пор горит огонь и желание упорно работать, чтобы снова провести сезон на самом высоком уровне.

Я беру все хорошее, что мы сделали, не надо думать о прошлом. Всегда важна последняя игра. Важно было показать игру, победить. Я доволен тем, что ребята сделали на поле, тем, что мы не пропустили и набрали 9 очков.

Впереди еще долгий путь, нельзя поддаваться иллюзиям. Футбол настолько коварен, что будут и трудные моменты: когда они наступят, мы будем знать, как реагировать, - рассказал Киву.