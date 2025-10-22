Защитник Динамо U-19 Владислав Захарченко высказался по поводу своего единственного гола в матче второго раунда пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА против Броммапойкарны (1:0). Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Конечно, приятно, что победили. Игра была непростая, эта красная карточка на 30-й минуте... Но мы понимали, что если будем следовать тактике, которая была на игру, то сможем выиграть, выстоять, не дать им забить гол.

Конечно, этот опыт игры за первую команду придаёт больше уверенности, которая очень важна в футболе. Когда тренируешься с первой командой, начинаешь, наверное, быстрее и правильнее думать. Конечно, это помогает, когда приходишь сюда помогать ребятам.

Мой гол? Без разницы, какие соперники. Просто была хорошая подача, я оказался в правильном месте и удалось забить гол.

На второй тайм мы практически не меняли тактику, оставалось то же самое. Играли от низкого блока, и у нас были очень хорошие моменты, когда мы перехватывали мяч и выбегали в контратаки. Так что могли забивать и больше.

Конечно, хочется поблагодарить ребят, что все сегодня отдали себя на поле. Пришлось нам играть больше без мяча, потому что удалили нашего игрока. Но нам это не помешало, мы хорошо защищались.

Искусственное поле в матче-ответе? Для всех поле и мяч одинаковы. Я думаю, это не будет играть никакой роли. Мы будем готовиться играть на искусственном покрытии. Я думаю, ничего для нас не изменится.

Что касается болельщиков, всегда приятно, когда поддерживают твою команду, это добавляет какого-то азарта и эмоций. И здорово, что даже когда мы играем не в Украине, когда нам приходится играть за границей, приходят дети и болеют за нас. Это очень приятно.