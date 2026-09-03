Сергей Разумовский

Саудовский Аль-Хиляль официально объявил о подписании бразильского вингера Габриэля Мартинелли, который ранее выступал за лондонский Арсенал. О трансфере сообщили официальные ресурсы клуба.

Al-Hilal Chairman HH Prince Nawaf bin Saad and Gabriel Martinelli during the signing ceremony ✍️💙 pic.twitter.com/3mAmttPiFd — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 3, 2026

Стороны заключили долгосрочное соглашение, которое будет действовать до 30 июня 2030 года. В новой команде 24-летний футболист будет выступать под седьмым номером.

Финансовые детали перехода клубы не разглашают. В то же время портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Мартинелли в 45 миллионов евро. По информации издания The Athletic, сумма сделки может составлять около 70 миллионов евро.

Аль-Хиляль станет лишь третьим клубом в профессиональной карьере бразильца. На взрослом уровне Мартинелли начал выступления в Итуано, за который провел 17 матчей. В 2019 году он перешел в Арсенал, где впоследствии стал одним из ключевых игроков атакующей линии.

За лондонский клуб он сыграл 278 матчей, забил 62 гола и отдал 36 результативных передач. Вместе с Арсеналом Мартинелли завоевал три командных трофея, крупнейшим из которых стал титул победителя АПЛ в прошлом сезоне.

Ранее Арсенал также продал бразильского нападающего Габриэля Жезуса в Барселону.