Павел Василенко

Барселона официально сообщила о подписании бразильского форварда Арсенала Габриэля Жезуса. Нападающий подписал контракт до середины 2029 года.

По сообщениям СМИ, Арсенал получил за бразильца 10 миллионов евро. Стоимость сделки может быть еще больше увеличена за счет бонусов.

29-летний Жезус в прошлом сезоне провел за Арсенал 27 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

В настоящее время Барселона занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 9 очков в трех поединках.