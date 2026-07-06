Он не останавливается! Дубль Холанда в ворота Бразилии продолжил его феноменальную серию за сборную Норвегии
Супербомбардир продолжает шокировать весь футбольный мир
около 2 часов назадПодписаться в
Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд вновь переписал собственную историю результативности, продлив невероятную голевую серию за сборную Норвегии в официальных турнирах до 14 матчей подряд. Очередное достижение норвежского форварда пришлось на матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Бразилии, который его команда выиграла со счётом 2:1.
В этой серии Холанд демонстрирует просто феноменальную эффективность. За 14 матчей подряд он забил уже 27 мячей, что выглядит почти нереальным даже по меркам лучших нападающих мира. В встрече с Бразилией форвард снова стал главной ударной силой своей команды, а его вклад в победу оказался решающим.
Голевая серия Эрлинга Холанда в официальных турнирах
- Бразилия – дубль
- Кот-д'Ивуар – гол
- Сенегал – дубль
- Ирак – дубль
- Италия – дубль
- Эстония – дубль
- Израиль – хет-трик
- Молдова – 5 голов
- Эстония – гол
- Италия – гол
- Израиль – гол
- Молдова – гол
- Казахстан – хет-трик
- Словения – гол
Отдельно стоит отметить и общую статистику Холанда в сборной Норвегии. Два гола в ворота Бразилии стали для него 61-м и 62-м в 54 матчах за национальную команду. Такая результативность является исключительной и подтверждает, что нападающий Манчестер Сити уже давно превратился в главный атакующий символ норвежского футбола.
Сам матч против Бразилии стал не только очередным большим успехом Норвегии. После финального свистка сборная Бразилии покинула турнир, а Неймар, который в этой игре реализовал пенальти и довёл свой бомбардирский счёт за сборную до 80 голов, объявил о завершении международной карьеры.
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