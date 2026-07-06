Сергей Разумовский

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд вновь переписал собственную историю результативности, продлив невероятную голевую серию за сборную Норвегии в официальных турнирах до 14 матчей подряд. Очередное достижение норвежского форварда пришлось на матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Бразилии, который его команда выиграла со счётом 2:1.

В этой серии Холанд демонстрирует просто феноменальную эффективность. За 14 матчей подряд он забил уже 27 мячей, что выглядит почти нереальным даже по меркам лучших нападающих мира. В встрече с Бразилией форвард снова стал главной ударной силой своей команды, а его вклад в победу оказался решающим.

Голевая серия Эрлинга Холанда в официальных турнирах

Бразилия – дубль

Кот-д'Ивуар – гол

Сенегал – дубль

Ирак – дубль

Италия – дубль

Эстония – дубль

Израиль – хет-трик

Молдова – 5 голов

Эстония – гол

Италия – гол

Израиль – гол

Молдова – гол

Казахстан – хет-трик

Словения – гол

Отдельно стоит отметить и общую статистику Холанда в сборной Норвегии. Два гола в ворота Бразилии стали для него 61-м и 62-м в 54 матчах за национальную команду. Такая результативность является исключительной и подтверждает, что нападающий Манчестер Сити уже давно превратился в главный атакующий символ норвежского футбола.

Сам матч против Бразилии стал не только очередным большим успехом Норвегии. После финального свистка сборная Бразилии покинула турнир, а Неймар, который в этой игре реализовал пенальти и довёл свой бомбардирский счёт за сборную до 80 голов, объявил о завершении международной карьеры.