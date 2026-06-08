Сергей Разумовский

Металлист 1925 продолжает работу над усилением состава и, в частности, не отказался от идеи пригласить футболиста киевского Динамо Александра Яцыка. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

По информации журналиста, харьковский клуб в межсезонье планирует серьезно обновить среднюю линию и группу атаки. Металлист 1925 рассчитывает найти новых исполнителей, способных усилить сразу несколько ключевых позиций в центре поля. Речь идет о опорном полузащитнике, центральном хавбеке и игроке, способном действовать ближе к атаке.

Спиваковский отметил, что, по данным его источников, в клубе хотят пригласить не менее трех иностранных футболистов. Новичков рассматривают на позиции шестого, восьмого и десятого номеров. Именно с этими планами, по его словам, может быть связано решение клуба попрощаться с рядом игроков, которые ранее выступали за команду.

Ранее стало известно, что харьковчане покидают шесть футболистов. Среди них были Владислав Калитвинцев и Вячеслав Чурко. Такие кадровые изменения могут свидетельствовать о желании руководства существенно перестроить команду и освободить место под потенциальных новичков.

В то же время процесс поиска и подписания легионеров для харьковского клуба, по информации Спиваковского, проходит непросто. Металлист 1925 намерен усилить состав качественными исполнителями, однако договориться с иностранными футболистами или их клубами пока сложно.

Отдельно остается актуальным вопрос возможного перехода Александра Яцыка из Динамо. По имеющейся информации, президент Металлиста 1925 Богдан Бойко пытается уладить этот вопрос непосредственно с руководством киевского клуба. Переговоры по этому трансферу продолжаются, хотя окончательного решения пока нет.

Ранее сообщалось, что потенциальная сумма перехода Яцыка может составить около трех миллионов евро. Для Металлиста 1925 такой трансфер мог бы стать одним из самых заметных шагов на рынке, ведь футболист Динамо рассматривается как перспективный исполнитель для усиления центральной зоны.