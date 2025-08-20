По данным Sky Sports, Милан отказался от идеи подписания нападающего Манчестер Юнайтед Расмуса Хойлунда.

Итальянский клуб не смог договориться с МЮ даже об аренде, поэтому сосредоточил внимание на других вариантах. В приоритете теперь форвард Байера Виктор Бонифейс, переговоры по которому уже начались, и в Милане настроены оптимистично по поводу сделки.

Также рассматривается вариант с украинским нападающим Ромы Артемом Довбиком, однако конкретной информации о переговорах пока нет. Ранее сообщалось, что Рома выставила Довбика на трансфер, а интерес к нему проявляют Милан и Наполи.