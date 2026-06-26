Сергей Разумовский

Португальский нападающий ПСЖ Гонсалу Рамуш в ближайшее время должен стать игроком Милана. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации источника, переход форварда уже фактически согласован. Все ключевые детали будущей сделки согласованы как между ПСЖ и Миланом, так и между итальянским клубом и самим футболистом. Таким образом, стороны находятся на финальной стадии оформления трансфера, после чего португалец сможет официально присоединиться к новой команде.

Ожидается, что трансфер Рамуша станет рекордным для Милана. Португальский нападающий должен стать самой дорогой покупкой в истории клуба, превзойдя предыдущий показатель Рафаэля Леау. В свое время переход Леау обошелся миланцам примерно в 50 миллионов евро, однако финальная сумма сделки по Рамушу вместе с предусмотренными бонусами должна значительно превысить эту отметку.

Для Милана подписание форварда ПСЖ может стать одним из главных трансферных шагов летнего межсезонья. Клуб искал усиление линии атаки и сделал ставку на игрока, который уже имеет опыт выступлений на высоком уровне в чемпионате Франции, еврокубках и составе национальной сборной Португалии.

В прошлом сезоне Гонсалу Рамуш провел 45 матчей на клубном уровне. В этих поединках нападающий забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи. Несмотря на не самую высокую статистику по количеству ассистов, португалец остается форвардом с хорошим завершением атак, умением открываться в штрафной площади и работать под давлением защитников.

Ранее трансфер форварда ПСЖ оформило и Динамо. К киевлянам присоединился Пьер Мунгенге.