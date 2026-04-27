Сергей Разумовский

В 31-м туре чемпионата Турции Трабзонспор неожиданно проиграл на выезде Коньяспору со счетом 1:2, а украинский вингер Александр Зубков покинул поле уже после первого тайма.

Хозяева обеспечили себе преимущество еще до перерыва. Главным героем встречи стал защитник Кутлу, который отличился дважды — на 32-й и 39-й минутах, воспользовавшись ошибками соперника в обороне. После отдыха Трабзонспор пытался спасти матч и смог сократить отставание на 79-й минуте благодаря голу Фелипе Аугусто. На 84-й минуте Коньяспор забил в третий раз — отличился Диогу Гонсалвеш, однако после просмотра VAR гол отменили из-за офсайда.

Зубков вышел в стартовом составе, но не смог ярко проявить себя, поэтому в перерыве его заменили. За 45 минут украинец нанес один заблокированный удар из-за пределов штрафной, не выполнил ни одного удачного дриблинга из двух попыток, заработал один фол и отдал 12 точных передач из 15 — это 80% точности. Также в его активе один ключевой пас, две передачи в штрафную площадку, 22 касания мяча, одна выигранная дуэль из трех и одно вынос. Его игру оценили так: WhoScored поставил 6.0, SofaScore — 6.6, FlashScore — 6.4.

Другой украинец Трабзонспора, защитник Арсений Батагов, пропустил матч из-за травмы. После поражения команда осталась с 65 очками и не воспользовалась осечкой Фенербахче, который проиграл Галатасараю 0:3. Таким образом Трабзонспор упустил шанс улучшить позиции в чемпионской гонке.

Суперлига (Турция), 31-й тур

Коньяспор – Трабзонспор 2:1

Голы: Кутлу, 32, 39 – Фелипе Аугусто, 79