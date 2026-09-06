Сергей Разумовский

Левый Берег – единственная команда украинской Премьер-лиги, которая после стартовых туров текущего сезона еще ни разу не проиграла. Все другие участники чемпионата уже имеют в своем пассиве хотя бы одно поражение.

В то же время команда не может похвастаться большим количеством побед. Все четыре матча сезона Левый Берег завершил вничью. Киевский клуб начал чемпионат с нулевой ничьей против Кудривки, после чего сыграл в результативную ничью с Кривбассом – 1:1.

Далее аисты встретились с Карпатами. В этом поединке команды также не смогли определить победителя, обменявшись голами – 1:1. В последнем на данный момент матче Левый Берег снова не пропустил, но и не забил Черноморцу – встреча завершилась с счетом 0:0.

Таким образом, в четырех турах команда набрала четыре очка. Левый Берег забил два гола и пропустил два мяча, сохраняя баланс между результативностью и надежностью в обороне. В то же время отсутствие побед не позволяет киевлянам подняться выше в турнирной таблице.

В настоящее время Левый Берег занимает 11-е место в УПЛ с четырьмя набранными очками. Команда остается единственной без поражений, но для улучшения турнирного положения ей необходимо превращать ничейные результаты в победы.