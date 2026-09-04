Ещё одна ничья. Черноморец и Левый Берег сыграли вничью
Сильнейшего команды не определили
Фото - ФК Левый Берег
В матче пятого тура Украинской Премьер-лиги одесский Черноморец на своем поле принимал киевский Левый Берег.
Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. Отметим, что для Левого Берега эта ничья стала четвертой подряд.
На данный момент Черноморец занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав четыре очка. Левый Берег идет 12-м с четырьмя баллами.
УПЛ, 5-й тур
Черноморец – Левый Берег – 0:0