Сергей Разумовский

Румынский Университатя Крайова, за которую выступают украинские защитник Александр Романчук и голкипер Павел Исенко, заинтересовалась защитником Динамо Алиу Тиаре и уже отправила киевскому клубу официальное предложение по его трансферу. Об этом сообщает Fanatik.ro.

Речь идет о 22-летнем сенегальском центральном защитнике, которого румынский клуб рассматривает как потенциальное усиление линии защиты. По данным источника, Университатя Крайова уже сделала конкретный шаг в направлении переговоров и готова обсуждать условия перехода.

Ориентировочная рыночная стоимость футболиста, по оценке Transfermarkt, составляет около одного миллиона евро. Именно эта цифра может стать отправной точкой для дальнейших переговоров между клубами.

В Динамо Тиаре получил шанс проявить себя во время зимних сборов, когда главный тренер Игорь Костюк впервые полноценно работал с командой. Однако ряд ошибок в контрольных матчах негативно повлиял на его позиции в составе.

После неудачных спаррингов сенегалец утратил статус основного центрального защитника. С тех пор он преимущественно находится в роли запасного и не может рассчитывать на стабильное место в стартовом составе.

Безумная сумма: названа сумма отступных за нападающего Динамо Матвея Пономаренко.