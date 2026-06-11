Сергей Разумовский

Украинский центральный полузащитник Иван Нагаец продолжит развитие в структуре Боруссии Мёнхенгладбах, с которой подписал трехлетний профессиональный контракт. Об этом сообщил скаут Алекс Великих, который обратил внимание на очередной переход перспективного футболиста в систему одного из клубов немецкой Бундеслиги.

По словам Великих, немецкие клубы и дальше активно работают на международном рынке молодых талантов и ищут перспективных исполнителей в разных странах. Он отметил, что на этот раз Боруссия Мёнхенгладбах оформила соглашение с украинским футболистом 2011 года рождения, а также пожелал Ивану успехов в дальнейшей карьере.

На данный момент Нагаец является одним из представителей молодого поколения украинских игроков, которые уже в раннем возрасте получают возможность развиваться в академиях известных европейских клубов. Для самого футболиста подписание полноценного трехлетнего контракта можно считать важным этапом в карьере, ведь это свидетельствует о доверии со стороны клуба и понимании его потенциала.

14-летний хавбек с июля 2025 года выступает за команду Боруссии Мёнхенгладбах U-16. Параллельно он также привлекается к матчам и сборам юношеской сборной Украины U-15, что еще раз подчеркивает его статус одного из заметных молодых исполнителей в своей возрастной категории.

Стоит отметить, что интерес Боруссии Мёнхенгладбах к украинским футболистам не является случайным. Ранее немецкий клуб уже усиливал состав за счет игрока из Украины, приобретя у Шахтера защитника национальной сборной Юхима Коноплю.