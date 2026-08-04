Сергей Разумовский

Полузащитник Манчестер Сити Родри не рассматривает вариант с переходом в Барселону. Каталонский клуб уже контактировал с представителями испанского футболиста, однако получил отрицательный ответ.

По информации AS, главным приоритетом для 30-летнего хавбека остается возможное возвращение в Мадрид и переход в Реал. Именно поэтому Родри не заинтересован в предложении Барселоны. Сообщается, что аналогичная позиция футболиста ранее повлияла на решение ПСЖ и Баварии. Оба клуба изучали возможность подписания Родри, однако в конечном итоге отказались от активных попыток договориться о его трансфере.

В Реале позитивно оценили шансы на подписание испанского полузащитника. Мадридский клуб внимательно следит за ситуацией и может попытаться оформить переход футболиста в одно из ближайших трансферных окон.

В то же время Манчестер Сити не намерен дешево отпускать одного из своих ключевых исполнителей. Английский клуб оценивает Родри в 75 миллионов евро. Реал, в свою очередь, надеется договориться о трансфере за сумму, близкую к 60 миллионам евро.

Таким образом, между сторонами сохраняется разница в финансовых ожиданиях. Мадридцам придется либо увеличить предложение, либо убедить Манчестер Сити согласиться на более выгодные для испанского клуба условия.

Родри выступает за Манчестер Сити с 2019 года, когда перешел из мадридского Атлетико. В составе английской команды он стал одним из главных футболистов центра поля и сыграл важную роль в победах клуба на национальном и международном уровнях. В прошлом сезоне испанец провел 33 матча во всех турнирах и забил два гола.

В 2024 году футболист завоевал «Золотой мяч», а недавно был признан лучшим игроком чемпионата мира-2026.