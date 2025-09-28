Скрипник отругал футболистов Зари за потерю очков с Оболонью
На фоне плохой реализации
около 11 часов назад
Главный тренер Зари Виктор Скрипник подвел итоги матча 7 тура УПЛ против Оболони (0:0). Его слова приводит пресс-служба клуба.
В первом тайме я не узнал своих ребят. Солнышко греет, они постояли, немного поиграли.
Во втором тайме была какая-то реакция. В прошлом туре мы не дотерпели, нас дожали. Здесь не смогли дожать мы, не можем сыграть агрессивнее. И тренерский штаб, и команда расстроены. Сегодня — это не та "Заря", которую я хочу видеть.
"Оболонь" тоже играла в футбол, создавала моменты. Но в целом футбол был не слишком ярким. Те, кто играет в защите, действовали лучше, чем те, кто играет в атаке, — рассказал Скрипник.
