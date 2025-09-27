Ребров сообщил УАФ о желании возглавить Панатинаикос
В разгар отбора на ЧМ
около 21 часа назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел встречу с руководством УАФ, на которой обсуждалась возможность трудоустройства в Панатинаикос, сообщает греческое издание Gazzeta.
51-летний специалист дал понять, что готов оставить работу в сборной накануне октябрьских матчей отбора на ЧМ-2026.
Сам Ребров оптимистично настроен относительно развития ситуации.
Контракт Реброва с УАФ рассчитан до лета следующего года. Тем временем сборная Украины начала отбор на ЧМ-2026 неудачно: поражение от Франции (0:2) и ничья с Азербайджаном (1:1).
