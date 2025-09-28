Греческий Панатинаикос может отказаться от приглашения главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, сообщает Outsidersbet.

16 сентября португальский наставник Руй Витория покинул команду из-за неудовлетворительных результатов, после чего клуб начал поиск нового тренера и сначала остановился на Реброве. По информации местной прессы, переговоры с украинским специалистом продвинулись, но после ухода Витории временным наставником был назначен Христос Контис.

Результаты команды под руководством Контиса впечатлили руководство: победа над Калитеей (1:0), ничья с Олимпиакосом (1:1) и убедительная победа над Янг Бойз в Лиге Европы (4:1). Президент клуба рассматривает вариант, при котором Контис останется главным тренером хотя бы до конца сезона, а назначение Реброва может быть отменено.

Окончательное решение по тренерскому посту будет принято в ближайшее время.