Панатинаикос может отказаться от кандидатуры Реброва на пост главного тренера
Президент греческого клуба может удивить своим решением
около 18 часов назад
Греческий Панатинаикос может отказаться от приглашения главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, сообщает Outsidersbet.
16 сентября португальский наставник Руй Витория покинул команду из-за неудовлетворительных результатов, после чего клуб начал поиск нового тренера и сначала остановился на Реброве. По информации местной прессы, переговоры с украинским специалистом продвинулись, но после ухода Витории временным наставником был назначен Христос Контис.
Результаты команды под руководством Контиса впечатлили руководство: победа над Калитеей (1:0), ничья с Олимпиакосом (1:1) и убедительная победа над Янг Бойз в Лиге Европы (4:1). Президент клуба рассматривает вариант, при котором Контис останется главным тренером хотя бы до конца сезона, а назначение Реброва может быть отменено.
Окончательное решение по тренерскому посту будет принято в ближайшее время.
