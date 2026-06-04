Сергей Разумовский

Киевское Динамо проявляет интерес к центральному защитнику Ракува Богдану Раковицану. Об этом сообщает в соцсети X журналист Руди Галетти.

По информации источника, киевский клуб готов сделать предложение в размере около 2,5 млн евро. Сам футболист открыт к изменению команды и, как ожидается, покинет Ракув этим летом. При этом в борьбе за 25-летнего румына остаются и другие европейские клубы. В нынешнем сезоне Раковицан провел 47 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, в прошлом году Динамо уже подписывало румынского футболиста — Владислава Бленуце. Почти сразу после перехода он попал в скандал из-за репостов представителей российской пропаганды в TikTok. Впоследствии первую зарплату после скандала игрок передал на нужды ВСУ.

Впрочем, в спортивном плане трансфер также не оправдал ожиданий. Бленуце провел лишь 11 матчей за сезон, забил один мяч и отметился одним автоголом. По слухам, летом он может покинуть Динамо.