Денис Седашов

Президент киевского Динамо Игорь Суркис выразил слова уважения и поддержки Сергею Реброву, который 22 апреля официально покинул должность главного тренера национальной сборной Украины. Ребров возглавлял главную команду страны в течение трех лет, выведя ее на Евро-2024. Слова приводит пресс-служба бело-синих.

Глава бело-синих отметил вклад специалиста, который взял на себя ответственность за результат в самый тяжелый для страны период.

Игорь Суркис подчеркнул, что решение Реброва возглавить сборную было проявлением истинного патриотизма:

Позвольте выразить Вам слова уважения и поддержки в это сложное время. Вы не испугались вызова и взяли на себя большую ответственность — возглавить национальную сборную Украины во время страшной войны. Игорь Суркис

Президент клуба подчеркнул преданность тренера своему делу, которую он демонстрировал на протяжении всей карьеры:

Каждый в динамовской семье знает, что Вы живете футболом каждую минуту и являетесь профессионалом своего дела. Как игрок и тренер Вы принесли славу нашему клубу как в Украине, так и далеко за ее пределами. Нет никаких сомнений в том, что во главе национальной сборной Вы работали с таким же рвением и профессионализмом для достижения максимального результата. Игорь Суркис

В завершение Суркис выразил уверенность, что этот этап станет лишь толчком для новых достижений:

Я уверен, что в вашей тренерской карьере вас ждут еще много взлетов и достижений, а работа в национальной сборной Украины станет колоссальным опытом, который принесет только пользу. Спасибо за ваш вклад в развитие украинского футбола и желаем успехов на дальнейших этапах вашей карьеры! Игорь Суркис

