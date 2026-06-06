Сергей Разумовский

Защитник Динамо Константин Вивчаренко попал в сферу интересов испанского Депортиво. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

Клуб из Ла-Коруньи, который вернулся в Примеру, рассматривает вариант с трансфером 23-летнего украинского футболиста. Депортиво планирует существенно увеличить годовой бюджет после повышения в классе, что может повлиять и на активность клуба на трансферном рынке.

Вивчаренко не впервые привлекает внимание иностранных клубов. Год назад защитника Динамо связывали с Жироной. Зимой интерес к футболисту также проявляли Филадельфия, Панатинаикос, а также представители бельгийской Лиги Жюпиле и нидерландской Эридивизи.

Предложение от Филадельфии с учетом бонусов могло достигать пяти миллионов долларов. По данным источника, клаусула в контракте Вивчаренко составляет шесть млн.

Ранее сообщалось, что Карпаты «перебили» предложение Динамо за игрока Первой лиги.