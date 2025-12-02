Павел Василенко

По данным испанских СМИ, бразилец Родриго может оказаться в трансферном списке. Под руководством нового тренера Хаби Алонсо он получает лишь эпизодические минуты и не скрывает недовольства нехваткой игрового времени. Transfermarkt оценивает вингера в 80 миллионов евро.

Его будущее в Мадриде было под вопросом еще с лета, когда в конце прошлого сезона он утратил место в стартовом составе. Как и тогда, Реал сейчас готов рассмотреть любые предложения по игроку. В клубе не форсировали вопрос контракта, так как сам Родриго не настаивал на уходе, хотя его агенты, по слухам, изучали возможные варианты трансфера.

Согласно последним сообщениям, мадридцы готовы расстаться с бразильцем за соответствующую компенсацию, а Алонсо уже рассматривает кандидатов на его замену. В этом сезоне Родриго не забил ни одного гола и записал в актив лишь две результативные передачи за 434 минуты в 15 матчах.

Еще два футболиста, которые могут покинуть команду, – Дани Себальос и Фран Гарсия. Оба также получают минимум времени на поле под руководством Алонсо: Гарсия сыграл лишь 356 минут за сезон, Себальос – 493.