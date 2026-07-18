Павел Василенко

Барселона продолжает активно работать на трансферном рынке и готовит масштабное финансовое вливание для усиления состава. По информации Cadena SER, каталонский клуб привлёк займ в размере 210 миллионов евро, который будет обеспечен будущими доходами от телевизионных прав.

Полученные средства должны помочь «блаугранас» продолжить трансферную кампанию. Ранее клуб уже потратил около 80 миллионов евро на приобретение английского вингера Энтони Гордона, а теперь близок к ещё одному громкому трансферу. По данным испанских СМИ, Барселона достигла договорённости с нападающим дортмундской Боруссии Каримом Адейеми. Следующим шагом должны стать переговоры между клубами, так как контракт немца действителен до лета 2027 года.

Одновременно интерес каталонцев к Адейеми не означает отказа от борьбы за форварда Атлетико Хулиана Альвареса, который остаётся приоритетной трансферной целью.

Необходимость в новой позиции объясняется не только трансферной активностью, но и финансовыми трудностями клуба. Из-за задержки реконструкции «Камп Ноу» Барселона не может полноценно использовать стадион в коммерческих целях, а также рискует снова столкнуться с ограничениями финансового фейр-плей.