Сергей Разумовский

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций Карабах на своем поле победил киевское Динамо со счетом 2:0. Азербайджанская команда забила по одному мячу в каждом из таймов и по итогам двух встреч получила путевку в следующий этап турнира.

Второй гол Карабаха записал на свой счет украинский полузащитник Алексей Кащук. Для футболиста этот результативный удар стал особенным, так как он позволил ему войти в список украинцев, которые забивали киевскому Динамо в еврокубковых матчах.

До Кащука отметиться в воротах столичного клуба в международных турнирах удавалось лишь четырем украинским футболистам. Первым среди них стал Андрей Воронин, который забил Динамо в сезоне-2004/05.

Тогда киевская команда встречалась с Байером на групповом этапе Лиги чемпионов. В домашнем матче Динамо одержало победу со счетом 4:2, однако Воронин, который выступал за немецкий клуб, сумел отметиться голом и сравнять счет в поединке.

Украинский нападающий забил и в ответном матче, который состоялся в Германии. На этот раз Воронин удвоил преимущество Байера, который в итоге победил со счетом 3:0. Таким образом, форвард отличился в обоих встречах против Динамо.

Следующим украинцем, который забил киевскому клубу в еврокубках, стал Валентин Слюсар. В сезоне-2008/09 полузащитник Металлиста оформил дубль в ответном матче 1/8 финала Кубка УЕФА.

Поединок состоялся в Харькове, где Металлист принимал Динамо. Слюсар дважды поразил ворота киевлян и помог хозяевам поля одержать победу со счетом 3:2. Однако этот результат не позволил харьковской команде пройти дальше.

Еще один украинец забил Динамо в Лиге чемпионов сезона-2021/22. В матче между Бенфикой и киевской командой, который проходил в Лиссабоне, первый гол португальцев забил нападающий Роман Яремчук. В итоге Бенфика победила Динамо со счетом 2:0.

Четвертым украинским футболистом в этом списке стал Артем Довбик. Нападающий отличился в составе Ромы в матче группового этапа Лиги Европы сезона-2024/25. Довбик реализовал пенальти на 23-й минуте встречи и забил единственный мяч в поединке. Благодаря этому голу Рома победила Динамо со счетом 1:0.