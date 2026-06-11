Сергей Разумовский

Украинская Премьер-лига подвела итоги сезона-2025/26 и назвала лауреатов чемпионата по результатам традиционного опроса среди клубов. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

В номинации «Лучший молодой футболист сезона» победу одержал нападающий Динамо Матвей Пономаренко, который ярко проявил себя в течение второй части чемпионата и стал одним из главных открытий первенства.

20-летний форвард провел 15 матчей, в которых отметился 13 забитыми мячами. Такая результативность позволила ему завершить сезон в статусе лучшего бомбардира УПЛ. Кроме того, Пономаренко запомнился впечатляющей серией результативных матчей, которая длилась семь игр подряд.

Ранее сообщалось Пономаренко попал в сферу интересов европейского гранда.