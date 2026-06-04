Павел Василенко

Нападающий киевского Динамо попал в сферу интересов Галатасарая.

По информации Yeni Asir, 26-кратный чемпион Турции видит форварда как один из приоритетных вариантов для усиления атаки перед новым сезоном.

Сообщается, что Галатасарай активно ищет молодых футболистов из-за изменений в правилах относительно легионеров, а Пономаренко полностью соответствует требованиям клуба.

Пономаренко стал лучшим бомбардиром УПЛ прошлого сезона, забив 13 голов за 15 матчей.

Всего в кампании 2025/26 нападающий провел 23 матча за Динамо: 16 голов и одна результативная передача.

Контракт Пономаренко с киевским клубом действует до 31 декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего форварда в 12 млн евро.

Ранее сообщалось, что нападающий Динамо интересен немецкому клубу.