Сергей Разумовский

Голкипер Назар Домчак и полузащитник Александр Сорока попали в символическую сборную полуфинальных матчей Евро U-19 по версии Sofascore.

В полуфинале подопечные Дмитрия Михайленко очень обидно уступили сборной Германии со счетом 1:2. Украинская команда первой вышла вперед благодаря голу вингера Виталия Глюта, однако удержать преимущество не смогла. Немцы отыгрались уже в компенсированное к первому тайму время, а победный мяч забили в конце встречи, также в добавленное время второй половины.

Несмотря на поражение, действия Домчака и Сороки получили высокую оценку. Оба украинца набрали по 7.3 балла, что позволило им войти в символическую сборную полуфинального этапа. Более низкую оценку получил только правый защитник сборной Испании Фортеа (7.1), но это не помешало представителям Украины оказаться среди лучших футболистов тура.

Ранее голкипер сборной Украины признался, что выход в полуфинал Евро-2026 для него лишь на втором месте по эмоциям.