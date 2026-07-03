Голкипер сборной Украины U-19 Назар Домчак поделился эмоциями после победы в матче второго тура группового этапа юношеского Евро-2026 против Сербии (2:1), выхода в полуфинал и на чемпионат мира-2027 (U-20). Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.

Наверное, для меня очень памятным был дебют за Карпаты. Это мой первый самый эмоциональный момент. А этот, наверное, второй самый эмоциональный момент.

Очень приятно, что за тур до конца нам удалось выполнить задачу: выйти из группы в полуфинал. Впереди мы ставим перед собой большие цели, ведь Украина выигрывала юношеский Евро в 2009 году и всегда хочется вписать свое имя в историю. Будем делать все, чтобы порадовать наших болельщиков и страну.

Думаю, что [против Сербии матч] сложнее. Потому что между играми было мало времени. Также будем откровенны, в поединке с хорватами мы отдали много эмоций, и сегодня нам было немного сложнее входить в игру. Делали некоторые невынужденные ошибки, но хорошо, что выиграли, и теперь готовимся к Италии.