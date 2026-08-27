Сергей Разумовский

Тоттенхэм официально объявил о переходе нападающего Манчестер Сити Омара Мармуша. Лондонский клуб взял египетского футболиста в аренду до завершения текущего сезона.

From Cairo to North London.



Omar Marmoush, welcome to the Spurs family 🤍 pic.twitter.com/VChBAszuan — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 27, 2026

Соглашение между сторонами предусматривает обязательный выкуп прав на двадцатисемилетнего форварда после окончания арендного периода. Таким образом, Мармуш должен остаться в Тоттенхэме на постоянной основе, если будут выполнены предусмотренные контрактом условия.

По предварительной информации, полноценный трансфер египтянина обойдется лондонскому клубу в 50 миллионов фунтов. Еще £10 млн Манчестер Сити может получить в виде бонусных выплат, размер которых будет зависеть от выступлений футболиста и командных результатов «шпор».

Переход Мармуша стал очередным масштабным трансфером между двумя английскими клубами. Во вторник Тоттенхэм также завершил приобретение бразильского вингера Савиньо, который ранее выступал за Манчестер Сити. За этого футболиста лондонцы заплатили 100 миллионов фунтов.

В целом расходы Тоттенхэма на усиление состава уже превысили £312 млн. Руководство клуба проводит масштабную перестройку команды и активно работает на трансферном рынке, стараясь сформировать состав, способный бороться за высокие места в английском футболе.

Кроме Мармуша и Савиньо, состав «шпор» пополнили Матеуш Фернандеш, который ранее представлял Вест Хэм, полузащитник Сандро Тонали из Ньюкасла и защитник Ян Пауль ван Гекке из Брайтона. Также лондонская команда подписала Маркоса Сенеси, Энди Робертсона и вратаря Мартина Дубравку. Все трое присоединились к клубу на правах свободных агентов.

Омар Мармуш перешел в Манчестер Сити из франкфуртского Айнтрахта в январе прошлого года. Английский клуб заплатил за его трансфер 59 миллионов фунтов. За время выступлений в составе «горожан» египтянин провел 62 матча во всех турнирах и забил 16 голов.

Мармуш в основном действует на позиции нападающего, однако также способен играть на флангах атаки и отходить в глубину. Его универсальность, скорость и умение создавать моменты могут стать важными для Тоттенхэма, который стремится усилить атакующую линию.

В то же время футболист покинул Манчестер Сити после смены главного тренера. Пеп Гвардиола, под руководством которого клуб подписывал Мармуша, покинул команду летом.