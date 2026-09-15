Защитник Динамо Тарас Михавко прокомментировал разгромную победу в матче шестого тура украинской Премьер-лиги против Эпицентра (3:0).

Да, это уверенная победа по счету. Думаю, по игре инициатива тоже была за нами. Первый тайм сложился напряженно, но мы забили мяч и выдохнули. Во второй половине встречи сразу отличились еще одним голом, что добавило раскованности. Слава Богу, что впервые за долгое время одержали такую победу. Будем двигаться дальше и выходить на каждый матч с мотивацией побеждать.

Конечно, улыбок стало больше. Тем более после, как вы говорите, такой уверенной победы. Но, на мой взгляд, нет причин радоваться, разве можно сегодня порадоваться и с завтрашнего дня нужно готовиться и каждую игру выигрывать, потому что последние результаты неутешительны. И радоваться победе над Эпицентром, расслабляться не имеем права. Нужно выходить и доказывать каждую игру, побеждать. И если удастся в конце чемпионата занять первое место, золотые медали, тогда можно смеяться. А сейчас я не видел смысла. Сегодня, конечно, можем порадоваться, а завтра нужно готовиться.

Наша задача - выходить и побеждать. Считаю, сейчас не только Шахтер будет бороться за чемпионство. Видите, какие команды хорошо играют и могут претендовать на титул, в частности Полесье, Карпаты и Харьков. Не стоит загадывать наперед. Увидим, что будет в конце сезона.