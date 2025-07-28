Известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко проанализировал ситуацию в Динамо перед ответным матчем второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс.

Я считаю, что на данный момент у Динамо вообще нет проблем. И я считаю, что нет никаких оснований абсолютно говорить о каком-то кризисе. Я не знаю, был ли этот футбол в контрольных матчах причиной, или скромная трансферная деятельность. Но, ну, на данный момент давайте по факту, вот какую отправную точку мы имеем? Чисто по факту мы говорим о том, что Динамо действующий чемпион Украины, притом непобедимый. Динамо не проиграло ни одного матча в чемпионате Украинской премьер-лиги прошлого сезона.

Динамо сейчас летом не потеряло ни одного важного ключевого игрока из чемпионского состава. Ну, Макс Дьячук ушел в аренду в Польшу, но он не был основным футболистом киевского Динамо. И поэтому я не вижу ни одной причины утверждать, что Динамо стало слабее по сравнению с прошлым сезоном. Снова же, тут надо, наверное, чуть-чуть конкретизировать. Это если про внутреннеукраинский уровень говорить. Еще раз повторю, Динамо – чемпион, который не проиграл ни одного матча в чемпионате прошлого сезона. И это, если говорить о качестве состава для внутреннеукраинского уровня.

То же самое и касается тренерской идеи, кстати. Вам может нравиться, а может не нравиться тренерская идея, там стиль игры Александра Шовковского. Факт в том, что он дает результат. Факт в том, что на табло, это самый главный факт. А если про перспективу говорить, я считаю, что Динамо не стало и сильнее по сравнению с прошлым сезоном.

С Хамруном Динамо Шовковского в целом сыграло как Динамо Шовковского. Без шоу, спокойно, не изысканно, нет, не изысканно, даже скромно, но с идеальным результатом в итоге. Тот случай, когда, ну, это была действительно победа на классе. Не без вопросов к тому классу, но все-таки на классе. Создали много моментов. Факт. К реализации есть претензии. Тут тоже факт. Тут я с Шовковским соглашаюсь.

Но есть еще один нюанс. В таких играх тренерскому штабу в начале сезона полезно все-таки было бы использовать максимальное возможное количество игроков. Ну, знаете, как говорят, чтобы дать максимально большому количеству футболистов почувствовать ритм, дух, тонус того официального матча. Но Шовковский, если вы обратили внимание, сделал только четыре замены. Причем Бражко и Пономаренко вышли на поле только на 80-й минуте, только после того, как преимущество в счете стало комфортным, когда счет стал 2:0. А стал 2:0 он только на 76-й минуте, то есть до 76-й минуты, когда Буяльский забил этот второй мяч, с рикошета, кстати, забил второй мяч.

По игре Динамо доминировало. Да, они создавали моменты, но на табло же наиболее ключевые цифры на табло, а там было тоненько. Глобально мы говорим о том, что, победа 3:0 даже перед ответным матчем, да, впереди еще один матч, она точно все эти незначительные нюансы нивелирует. Как минимум для нас, болельщиков, для Шовковского не должна была бы, а для нас так нивелирует. И в принципе, на мой взгляд, киевское Динамо показало, как именно украинский клуб, собственно, и должен закрывать игры с такими «гигантами» европейского футбола калибра Мальты.