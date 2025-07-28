Борнмут просит киевское Динамо добровольно снизить процент от будущей продажи защитника Ильи Забарного, который был согласован сторонами при переходе из столичного гранда. Об этом сообщил футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык.

Борнмут ведет переписку с киевским Динамо о том, рассматривает ли Динамо возможность снизить свои требования по Забарному, если Забарный перейдет в другой клуб, есть такие разговоры. Это подтверждает, что Борнмут все-таки рассматривает возможность продажи Забарного в ближайшее время.

Хотя, снова же, могу вам точно сказать, что это не принципиальная позиция Борнмута. То есть они выставили определенную цену, но для них не принципиально, будет продан Забарный или нет, они бы хотели оставить его в своей команде, потому что продать двух центральных защитников – это очень и очень проблематично для команды.

Команда, которая может ставить задачу попасть в еврокубки. А Борнмут будет ставить этот вопрос и эту задачу, потому что тренер достаточно амбициозен, тренер хочет прогрессировать и он не очень хочет отдавать Забарного. Но если заплатят те деньги, которые Борнмут захочет, то, конечно, Забарный может перейти в ПСЖ. Ну, скорее всего, что в ПСЖ.

И снова же переписка идет. Киевляне на данном этапе, насколько я понимаю, достаточно корректно ответили, что они готовы рассматривать возможность тех условий, которые были предварительно достигнуты. И сейчас на сегодняшний момент тем для разговора и о какой-то определенной конкретной истории, условно говоря, обсуждение уменьшения аппетитов или уменьшения каких-то определенных возможностей пока на данном этапе не ведется.