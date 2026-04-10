Сергей Разумовский

Донецкий Шахтер уже сделал официальное предложение Атлетико Паранаэнсе относительно 17-летнего вингера Бруниньо, однако оно было отклонено. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, украинский клуб предложил за молодого бразильца 7 миллионов евро гарантированным платежом, а также еще 3 миллиона евро в виде бонусов. Тем не менее, руководство Атлетико Паранаэнсе признало такую сумму недостаточной и без промедления ответило отказом.

Отмечается, что бразильский клуб рассчитывает получить за своего талантливого футболиста не менее 15 миллионов евро. Именно такая сумма, похоже, является ориентиром для возможной продажи игрока.

В то же время Атлетико Паранаэнсе не исключает трансфер Бруниньо, так как в клубе есть беспокойство по поводу его поведения вне футбольного поля. В прошлом месяце футболист попал в неприятную историю: полиция задержала его за вождение автомобиля BMW без водительского удостоверения, а также за превышение скорости.

Несмотря на юный возраст, Бруниньо уже имеет опыт выступлений за первую команду Атлетико Паранаэнсе. На его счету 15 матчей на взрослом уровне и 4 забитых мяча.

Напомним, в УПЛ к Шахтеру приблизились на расстояние в четыре очка.