Павел Василенко

Жозе Моуриньо снова ступил на газон «Стэмфорд Бридж» – на этот раз как тренер лиссабонской Бенфики, за которую выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Но возвращение 62-летнего португальца завершилось болезненным поражением: Челси добыл минимальную победу 1:0 благодаря автоголу Ричарда Риоса уже на 18-й минуте матча.

Для легендарного тренера, который в двух каденциях с синими (2004–2007 и 2013–2015) выиграл три чемпионских титула и восемь трофеев, это было символическое возвращение на арену его триумфов. Атмосфера оказалась противоречивой: одни болельщики аплодировали, другие освистывали наставника, который перед игрой признался, что «навсегда чувствует себя синим».

Подопечные Моуриньо начали активно – Вангелис Павлидис и Доди Лукебакио имели шанс открыть счет, но вратарь Роберт Санчес вовремя спасал Челси. Однако после досадной ошибки Риоса Бенфика так и не сумела отыграться. Даже после удаления Жоау Педру у хозяев в конце игры лиссабонцам не хватило сил и хладнокровия.

«Поражение есть поражение, но эта игра может стать началом чего-то хорошего. Мы были последовательны и могли заработать очко», – прокомментировал Моуринью, который возглавил Бенфику в сентябре после ухода из Фенербахче.

Для клуба это уже второе поражение в групповом этапе Лиги чемпионов после неудачи с Карабахом (2:3). Сам же Моуриньо продолжает неудачную серию: с момента его второго ухода из Челси в 2015 году он так и не победил на «Стэмфорд Бридж» ни с Манчестер Юнайтед, ни с Тоттенхэмом, ни теперь с Бенфикой. Единственная выездная победа Моуриньо на этой арене до сих пор остается в далеком 2010-м, когда он руководил миланским Интером.