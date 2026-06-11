Сергей Разумовский

Нападающий сборной Бразилии Неймар пока что не вернулся к работе в общей группе команды накануне старта чемпионата мира-2026. Об этом сообщает Foot Mercato.

Бразильский форвард продолжает восстановление после травмы, которую он получил во время выступлений за Сантос. Из-за этого участие одного из лидеров команды в стартовом матче мундиаля оказалось под вопросом.

По предварительным данным, Неймар может пропустить первый поединок Бразилии на турнире, в котором команда должна сыграть против сборной Марокко. Кроме того, на данный момент нет полной определенности и относительно его готовности к следующим матчам группового этапа — против Гаити и Шотландии.

Окончательное решение относительно возможности выхода Неймара на поле будет принято после дополнительной оценки его физического состояния и уровня готовности медицинским штабом и тренерским составом сборной Бразилии. Таким образом, накануне старта чемпионата мира бразильская команда рискует остаться без одного из своих звездных футболистов по крайней мере на начальном этапе турнира.

Ранее сообщалось, что в восстановлении Неймара есть положительная динамика.