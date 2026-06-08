Сергей Разумовский

Бразильская конфедерация футбола сообщила о состоянии здоровья нападающего сборной Бразилии Неймара перед стартом чемпионата мира 2026 года. По информации от CBF, в понедельник 34-летний футболист прошел МРТ-обследование.

Его результаты показали положительную динамику в процессе лечения. В федерации отметили, что восстановление Неймара проходит в рамках ожидаемых параметров. В заявлении также говорится, что игрок продолжит реабилитацию и физическую подготовку по плану, который для него разработал медицинский штаб сборной Бразилии.

Неймар попал в заявку национальной команды на ЧМ-2026, однако ранее сообщалось, что его участие в первом матче турнира остается под вопросом. Тренерский штаб внимательно следить за состоянием форварда перед стартовой игрой.

В нынешнем сезоне Неймар выступает за Сантос. В составе бразильского клуба он провел 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Сборная Бразилии начнет выступление на чемпионате мира 14 июня матчем против Марокко. Второй матч группового этапа команда проведет 20 июня против Гаити.

Ранее главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти определил роль Неймара в команде и сделал важное заявление относительно футболиста перед ЧМ-2026.