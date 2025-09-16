Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что защитник Флуминенсе Тиаго Силва может снова быть вызван в национальную команду, несмотря на то что в сентябре ему исполнится 41 год. Футболист не играл за сборную с 2022 года.

Я хорошо его знаю. При мне он выступал и за Милан, и за ПСЖ. Недавно мы разговаривали. Принимая решение о вызове, я не смотрю на возраст. Если Тиаго Силва будет лучше других, никаких проблем нет, он получит вызов.

В прошлом сезоне одним из лучших игроков Реала был Модрич, которому было 40 лет (40 лет ему исполнилось 9 сентября этого года). В 2007 году я выиграл Лигу чемпионов с Миланом, капитану команды Мальдини было 40 лет (38 полных лет на момент финала).– приводит слова Анчелотти ESPN.