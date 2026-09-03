Сергей Разумовский

Пресс-служба одесского Черноморца официально объявила о подписании нигерийского форварда Кристиана Мба. Двадцатишестилетний нападающий присоединился к команде на правах аренды из Харькова и будет выступать за одесситов до окончания текущего сезона.

По данным «ТаТоТаке», финансовые обязательства по зарплате футболиста клубы распределят между собой поровну. В то же время другие детали соглашения между Черноморцем и Харьковом не разглашаются.

Контракт Мба с харьковским клубом действует до конца июня 2028 года. Согласно оценке Transfermarkt, трансферная стоимость нигерийского нападающего составляет 600 тысяч евро.

До перехода в украинский клуб форвард выступал за Трепчу-89 из Митровицы, а также албанский Партизани из Тираны. В январе 2025 года Харьков приобрел Мба именно в Партизани. Сумма трансфера составила 250 тысяч евро.

В прошлом сезоне нигериец провел 26 матчей и забил пять голов. Теперь Мба попытается помочь Черноморцу усилить атакующую линию и улучшить результаты команды во второй части сезона.

Ранее стало известно, когда Черноморец проведет матч шестого тура УПЛ.