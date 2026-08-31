Всё для болельщиков! Шахтёр и Динамо не сыграют в выходные в шестом туре УПЛ
Утвержден официальный календарь
Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей шестого тура чемпионата УПЛ сезона-2026/27. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Самые популярные украинские клубы – Динамо и Шахтер – свои поединки проведут в понедельник, 14 сентября. Такой расписание может создать определенные неудобства для болельщиков команд, ведь матчи состоятся в рабочий день.
Ранее всех начнется встреча с участием киевского Динамо. Столичная команда на собственном поле примет Эпицентр, а стартовый свисток прозвучит в 15:30. Для части поклонников киевлян это время может быть неудобным из-за рабочего графика и необходимости добираться до стадиона.
Шестой тур УПЛ
12 сентября, суббота
Кривбасс – Харьков, 13:00
ЛНЗ – Оболонь, 15:30
Верес – Кудривка, 18:00
13 сентября, воскресенье
Левый Берег – Полесье, 13:00
Колос – Карпаты, 15:30
Буковина – Заря, 18:00
14 сентября, понедельник
Динамо – Эпицентр, 15:30
Шахтер – Черноморец, 18:00
На Лигу чемпионов в специальной форме: у Рината Ахметова показали, как будут выглядеть футболки Шахтера на евроарене.
Поделиться