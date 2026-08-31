Сергей Разумовский

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей шестого тура чемпионата УПЛ сезона-2026/27. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Самые популярные украинские клубы – Динамо и Шахтер – свои поединки проведут в понедельник, 14 сентября. Такой расписание может создать определенные неудобства для болельщиков команд, ведь матчи состоятся в рабочий день.

Ранее всех начнется встреча с участием киевского Динамо. Столичная команда на собственном поле примет Эпицентр, а стартовый свисток прозвучит в 15:30. Для части поклонников киевлян это время может быть неудобным из-за рабочего графика и необходимости добираться до стадиона.

Шестой тур УПЛ

12 сентября, суббота

Кривбасс – Харьков, 13:00

ЛНЗ – Оболонь, 15:30

Верес – Кудривка, 18:00

13 сентября, воскресенье

Левый Берег – Полесье, 13:00

Колос – Карпаты, 15:30

Буковина – Заря, 18:00

14 сентября, понедельник

Динамо – Эпицентр, 15:30

Шахтер – Черноморец, 18:00

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