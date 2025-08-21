Павел Василенко

Норвежский футбол стоит на пороге исторического момента – впервые за 18 лет одна из его команд может вернуться в групповой этап Лиги чемпионов.

В последний раз Норвегия имела представителя в элитном турнире еще в сезоне 2007/08, когда Русенборг играл против грандов европейского футбола. С тех пор все попытки норвежских клубов прорваться через квалификационные раунды завершались неудачей.

Теперь ситуация изменилась. Будё-Глимт разгромил австрийский Штурм со счетом 5:0 в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Уже на 10-й минуте норвежцы вели с преимуществом в два мяча, а финальный свисток зафиксировал разгромную победу.

Ответный матч состоится 26 августа, и только настоящее чудо может лишить Будё-Глимт путёвки в желанную Лигу чемпионов.