В раунде плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/2026 состоялись три встречи. Команды добились важных побед, получив преимущество перед ответными матчами.

Црвена Звезда (Белград, Сербия) – Пафос (Пафос, Кипр) 1:2 ( Дуарте 58 – Коррея 1, Пепе 52)

Матч проходил на стадионе Райко Митич в Белграде. В составе обидчика киевского Динамо кипрского Пафоса забивали защитник Жоау Коррея и полузащитник Пепе. Сербскую команду вернул в игру гол Бруно Дуарте, но этого оказалось недостаточно даже для ничьей.

Рейнджерс (Глазго, Шотландия) – Брюгге (Брюгге, Бельгия) 1:3 (Данило 50 – Верман 3, Спиллерс 7, Мехеле 20 )

Поединок прошел на стадионе Айброкс в Глазго. Бельгийский клуб забил три быстрых гола в первом тайме: Верман открыл счет на 3-й минуте, Спиллерс удвоил преимущество на 7-й минуте, а Мехеле на 20-й минуте установил счет 3:0. Рейнджерс сократил отставание благодаря голу Данило на 50-й минуте, но отыграться команда не смогла.

Ференцварош (Будапешт, Венгрия) – Карабах (Агдам, Азербайджан) 1:3 (Варга 29 – Янкович 50, Рентерия 67, Курбанли 85)

Матч прошел в Будапеште. Варга вывел хозяев вперед на 29-й минуте, но Карабах ответил тремя голами: Янкович сравнял счет на 50-й минуте, Рентерия вывел гостей вперед на 67-й, а Курбанли закрепил победу на 85-й минуте. Две результативные передачи оформил Кадии Боржес.

Ответные матчи между этими соперниками запланированы на следующую неделю.