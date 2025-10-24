Новый главный тренер Ноттингем Форест Шон Дайч с победы начал свой путь в родном клубе. Дебют английского коуча пришелся на поединок 3 тура Лиги Европы против Порту.

Хозяева Сити Граунд забили по голу в каждом из таймов, получив право на 11-метровый. Сначала Беднарек на 17-й минуте сыграл рукой. К отметке подошел Гиббс-Уайт, который обыграл голкипера Порту Кошту.

Под занавес первого тайма Форест пришлось вынужденно менять Александра Зинченко. Арендованный у Арсенала игрок сборной Украины получил повреждение, которое не позволило ему продолжить поединок.

В начале второй половины игры Порту мог восстановить паритет на табло, однако взятие ворот Кивиора было отменено после просмотра VAR, который заметил офсайд.

На 74-й минуте Ноттингем получил право на второй пенальти, когда видеоассистенты заметили наступление, из-за которого Савона упал в штрафной Порту. На 77-й минуте Жезус точным ударом с отметки установил итоговый счет встречи.

Лига Европы. 3 тур

Ноттингем Форест - Порту 2:0

Голы: Гиббс-Уайт, 19 (с пенальти), Игор Жезус, 77 (с пенальти)

