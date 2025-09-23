Павел Василенко

Защитник Александр Зинченко попал в заявку английского клуба Ноттингем Форест на матчи группового этапа Лиги Европы. Украинец был дозаявлен после того, как из-за травмы из списка выбыл защитник Ола Айна.

Напомним, Зинченко присоединился к Ноттингему Форест в последний день трансферного окна на правах аренды из Арсенала.

В матче первого тура Лиги Европы Ноттингем сыграет на выезде с испанским Бетисом. Встреча состоится 24 сентября. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.