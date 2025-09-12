Новичок Ноттингем Форест Александр Зинченко рассказал, на какой позиции видит себя в новом клубе. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Меня раньше часто спрашивали, какая позиция для меня лучшая, но, если честно, я готов помогать команде там, где могу и где буду нужен. Я всегда буду стараться выкладываться на максимум.

Я хочу иметь влияние не только на поле, но и за его пределами. Важно быть частью команды и поддерживать молодых игроков, имея уже определенный опыт. Тогда мы сможем подтолкнуть друг друга к большим достижениям», - рассказал Зинченко.