Зинченко описал впечатления от первых матчей в Ноттингем Форест
Александр дебютировал в двух турнирах
около 1 часа назад
Александр Зинченко / Фото - Ноттингем Форест
Хавбек Ноттінгем Форест и сборной Украины Александр Зинченко, который принадлежит Арсеналу, поделился в соцсетях впечатлениями от дебюта за новую команду.
Новоявленный лесник успел отыграть против Суонси (2:3) на Кубок лиги и против Бернли (1:1) в рамках АПЛ.
Это не тот результат, которого мы хотели, но я все равно очень горжусь, что дебютировал и стал первым украинцем, который играет за этот замечательный клуб.
Давайте покажем правильную реакцию в следующем матче! - написал Зинченко в Instagram.
Как сыграл Зинченко? Известна оценка украинца за матч против Бернли.