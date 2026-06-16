Сборная Ирана лишила Новую Зеландию первой победы на ЧМ-2026. Матч в Лос-Анджелесе завершился со счетом 2:2.

После того, как Тареми испытал Крочомба на старте, Джаст ответил быстрым голом, что заставило фанатов Новой Зеландии в восторге.

После паузы в середине первого тайма Иран смог сравнять счет - Резаеян прорвался сквозь линию защиты и спокойно завершил атаку внешней стороной бутсы мимо вратаря новозеландцев.

Новая Зеландия восстановила свое преимущество в начале второго тайма, когда Вуд выпустил мяч на счет Джаста, чтобы оформить дубль в этом матче.

Однако, Иран недолго отставал. На этот раз Резаеян выступил ассистентом для Мохеби, который мощно пробил головой от штанги.

В стремлении заработать первую победу на ЧМ сборная Новой Зеландии 22 июня сыграет против Египта. Иран 21 июня встретится с Бельгией.

ЧМ-2026. Группа G. 1 тур

Новая Зеландия – Иран 2:2

Голы: Резаеян, 32, Мохеби, 64 – Джаст, 7, 55