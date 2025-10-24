Новичок Динамо провалился в ЛК? Откровенный ответ Шовковского
Света в конце туннеля пока не видно
около 1 часа назад
Главный тренер Динамо Александр Шовковский после матча 2 тура Лиги конференций против Самсунспора (0:3) высказался об игре центрбека Алиу Тиаре. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Я не согласен, что было две ошибки, но мы не можем выходить из раздевалки уже уступая 0:1. Безусловно, такие ошибки влияют на действия команды и результат в целом. Хотя при счете 0:1 у нас была отличная возможность, которую нужно было использовать – когда мы не забили в пустые ворота. Это тоже ошибка, повлиявшая на итоговый результат. Как я уже говорил, дьявол кроется в мелочах. К сожалению, эти мелочи в последнее время играют не в нашу пользу. Мы допускаем ошибки как в организации обороны, так и в атаке, когда не реализуем свои моменты, - рассказал Шовковский.