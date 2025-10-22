Голкипер Динамо U-19 Вячеслав Суркис после победы в матче второго раунда пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА против Броммапойкарны (1:0) поделился мыслями о жеребьёвке для команды. Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Прежде всего, я считаю, что в Юношеской Лиге УЕФА не бывает слабых соперников. Да, в следующем раунде мы можем встретиться с командой «2 Коррику», как в прошлом сезоне, но она тоже является чемпионом своей страны. Пусть это Косово, но суть дела это не меняет – команда хорошая. Сегодня соперник тоже был силён, и если пройдём дальше, легче не будет. Это Путь чемпионов, то есть мы имеем дело с чемпионами своих стран, поэтому на всех нужно настраиваться, как на последнюю игру. Стоит быть готовыми ко всему и не расслабляться.

Конечно, будет тяжёлая ответная игра. С нами из-за дисквалификации не поедет Богдан Редушко. Что касается искусственного поля, не считаю это проблемой, так как мы не обращаем внимания на условия – будем играть вопреки обстоятельствам. Если будем действовать как команда, как это было сегодня, я уверен, что всё получится и будет хорошо.