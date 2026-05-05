Сергей Разумовский

Кудривка официально сообщила об изменениях в тренерском штабе первой команды. Отныне основной состав клуба будет тренировать Александр Протченко, который хорошо знаком со структурой Кудривки и работает в системе клуба уже шестой год.

Последние три месяца 33-летний специалист возглавлял юношескую команду Кудривки, а ранее занимал в клубе должности тренера и технического директора. В пресс-службе клуба отметили, что Протченко является специалистом, который хорошо понимает внутренние процессы команды, ее философию и принципы работы.

Новый наставник основы имеет опыт работы в украинском футболе на разных уровнях. С 2016 по 2019 год он работал старшим тренером команд Арсенал-Киев U-16 и U-17. В период с 2018 по 2020 год был ассистентом тренера в СК Чайка. Также Протченко уже имел опыт самостоятельной работы с Кудривкой, когда возглавлял команду в 2021-2022 годах.

С 2023 по 2026 год Александр Протченко работал на должности технического директора клуба. В этой роли он занимался развитием футбольной структуры, организационными процессами и стратегическими вопросами, связанными с функционированием команды.

Отдельно в клубе отметили жизненный путь нового главного тренера вне футбола. С 2022 по 2025 год Александр Протченко проходил службу в рядах Вооруженных Сил Украины. Он является ветераном российско-украинской войны, что вызывает особое уважение со стороны клуба, команды и болельщиков.

Вместе с Протченко в тренерский штаб Кудривки вошли новые помощники. Ассистентом главного тренера стал 34-летний Юрий Замараев. Он имеет опыт работы в структурах Арсенал-Киев, Чайка, Кудривка и Днепр-1. Последним местом работы специалиста было Полесье Житомир.

Еще одним ассистентом назначен 36-летний Антон Дьяченко. Он специализируется на физической подготовке и ранее работал в Динамо U-19, Шахтере U-19, Колосе, азербайджанском Сумгаите, Олимпике Донецк, Днепре-1 U-19, а также в юношеских сборных Украины U-17, U-18 и U-19. Последним клубом Дьяченко также было Полесье Житомир.

Должность тренера вратарей получил 36-летний Дмитрий Иванов. В последнее время он работал с голкиперами юношеской команды Кудривка U-19, а теперь продолжит работу уже в тренерском штабе первой команды.

В то же время часть предыдущего штаба останется работать на своих позициях. В клубе продолжат работу ассистент старшего тренера Евгений Задорожный, аналитик Максим Шевчук и тренер по физической подготовке Дмитрий Корниенко.

Ранее Оболонь и Кудривка не определили сильнейшего в матче УПЛ. После этого свою позицию покинул тогдашний главный тренер Василий Баранов.