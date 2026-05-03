Оболонь и Кудривка не определили сильнейшего в матче УПЛ
Обе команды сохранили свои позиции в нижней части таблицы
около 1 часа назад
Фото: УПЛ
Оболонь и Кудривка сыграли вничью в матче 26-го тура УПЛ.
Счет в первом тайме дальним ударом открыл Павел Полегенько. На 58-й минуте гол Дениса Устименко был отменен из-за офсайда. Кудривка отыгралась на последних минутах благодаря точному удару Богдана Векляка с пределов штрафной площадки.
УПЛ. 26-й тур
Голы: Полегенько, 23 – Векляк, 90+2
Кудривка занимает 13 место в турнирной таблице. Оболонь остается на 11-й позиции.
